  Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  3. Глобиха Локо (ГО) с 2500 лева заради провинения на Кокала

  • 11 ное 2025 | 16:21
  • 613
  • 1
ДК към БФС глоби Локомотив (Горна Оряховица) с 2500 лева. Причината за санкцията е поведението на спортния директор Емил Велев-Кокала, който обиждал и се опитал да се саморазправи с длъжностни лица около домакинството на "железничарите" срещу дубъла на Лудогорец, загубено с 0:1.

Ето наказанията след 15-ия кръг във Втора лига:

За обиди и опит за саморазправа с  длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Хебър" гр. Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.

