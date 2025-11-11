Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 11 ное 2025 | 14:41
  • 820
  • 0

Академик (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:1
0:1 Ивайло Тютюнжиев (15')
1:1 Антоан Добрев (28')
2:1 Антоан Добрев (39')

Арда - Лудогорец 0:5
0:1 Витомир Тодоров (18')
0:2 Кристияно Иванов (27')
0:3 Виктор Шехов (32')
0:4 Витомир Тодоров (45'+1)
0:5 Александър Александров (68')

ЦСКА - Ботев (Враца) 6:0
1:0 Алекс Павлов (9')
2:0 Симеон Цековски (22')
3:0 Теодор Лазаров (24')
4:0 Виктор Цанков (41')
5:0 Виктор Иванов (68')
6:0 Алекс Павлов (82')

Етър - Локомотив (Пловдив) 1:1
0:1 Мартин Панев (60')
1:1 Денис Велиев (90')

Черно море - Национал 2:2
1:0 Давид Николов (8')
2:0 Явор Маринов (17')
2:1 Красимир Тютюнджиев (63')
2:2 Слави Славов (66')

Пирин - Пловдив 2015 2:0
1:0 Мартин Лазаров (12')
2:0 Мартин Лазаров (78')

Левски - Дунав 4:0
1:0 Красен Крумов (4')
2:0 Красен Крумов (23')
3:0 Денислав Костов (27')
4:0 Кирило Бачурин (80')

Славия - Септември 1:0
1:0 Калоян Калчев (87')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Падт с разтежение след загубата от Арда

Падт с разтежение след загубата от Арда

  • 11 ное 2025 | 15:07
  • 281
  • 0
Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

  • 11 ное 2025 | 14:40
  • 617
  • 0
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11795
  • 20
Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 553
  • 0
ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

  • 11 ное 2025 | 12:25
  • 510
  • 1
Радомир Тодоров: От най-силните са

Радомир Тодоров: От най-силните са

  • 11 ное 2025 | 12:04
  • 716
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15652
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11795
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14780
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14554
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21023
  • 11
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6439
  • 0