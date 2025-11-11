Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Академик (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:1
0:1 Ивайло Тютюнжиев (15')
1:1 Антоан Добрев (28')
2:1 Антоан Добрев (39')
Арда - Лудогорец 0:5
0:1 Витомир Тодоров (18')
0:2 Кристияно Иванов (27')
0:3 Виктор Шехов (32')
0:4 Витомир Тодоров (45'+1)
0:5 Александър Александров (68')
ЦСКА - Ботев (Враца) 6:0
1:0 Алекс Павлов (9')
2:0 Симеон Цековски (22')
3:0 Теодор Лазаров (24')
4:0 Виктор Цанков (41')
5:0 Виктор Иванов (68')
6:0 Алекс Павлов (82')
Етър - Локомотив (Пловдив) 1:1
0:1 Мартин Панев (60')
1:1 Денис Велиев (90')
Черно море - Национал 2:2
1:0 Давид Николов (8')
2:0 Явор Маринов (17')
2:1 Красимир Тютюнджиев (63')
2:2 Слави Славов (66')
Пирин - Пловдив 2015 2:0
1:0 Мартин Лазаров (12')
2:0 Мартин Лазаров (78')
Левски - Дунав 4:0
1:0 Красен Крумов (4')
2:0 Красен Крумов (23')
3:0 Денислав Костов (27')
4:0 Кирило Бачурин (80')
Славия - Септември 1:0
1:0 Калоян Калчев (87')