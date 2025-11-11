Заплеталова е "Атлет на годината" в Словакия

Световната бронзова медалистка на 400 метра с препятствия Ема Заплеталова бе обявена за "Атлет на годината“ по време на галавечерта на словашката атлетика в събота.

25-годишната състезателка се радва на изключителен пробив през сезона, подобрявайки личното си постижение с цели 1.28 секунди. Тя постави нов национален рекорд от 53.00 секунди, за да спечели бронзовия медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио, финиширайки след победителката Фемке Бол и американката Джазмин Джоунс.

Този успех дойде след по-слаб период в кариерата ѝ, последвал златния медал от Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Талин през 2021 г. Тази година обаче тя се завърна към върховите постижения, тренирайки рамо до рамо с Бол.

На церемонията в Братислава Заплеталова изпревари в класацията за "Атлет на годината“ състезателя по спортно ходене Доминик Черни, който се класира седми на 35 км в Токио, и Габриела Гаянова, която достигна до полуфиналите на 800 метра за жени на същия шампионат.

Тереза Чорейова, която спечели бронз на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г., получи наградата "Млада звезда на годината“.

Треньорът на Заплеталова, Брам Питърс, бе отличен като "Треньор на годината“, а самата Заплеталова спечели и приза за "Изненада на годината“.

Снимки: Gettyimages