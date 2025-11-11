Популярни
Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете

  • 11 ное 2025 | 12:15
  • 163
  • 0
Теодор Цветков е човек с кауза. Плувецът-рекордьор влезе в ледени води в знак на подкрепа към мъжете, които имат проблеми, свързани с психичното си здраве. С идеята си русенецът иска да привлече вниманието към темата за мъжката уязвимост и нужда свободно да се говори за това.

В ефира на "Денят започва" по БНТ рекордьорът на Гинес сподели какво го е мотивирало да подкрепи тази кауза.

“Това е един доста голям проблем, на който според доста мъже не обръщат внимание. Тази тишина, която е в тях, трябва да се споделя повече и да се говори за този проблем. Не те прави по-малко мъж, когато споделяш, защото доста хора не са на този свят, тъй като не са споделяли“, бяха първите му думи.

Той говори още за това дали има приятели с подобни проблеми.

“Познавам такива мъже, за жалост не съм успял да им помогна, но точно това ме мотивира – да се обърне внимание на повече хора, да говорят със специалисти свободно и винаги има шанс да се оправи човек.“

Плувецът разказа и за своята подготовка относно влизането във водата, като понякога температурата е само 3 градуса.

“Най-вече трябва да си подготвен психически. Ако си добре настроен, можеш да издържиш тази болка. Пак казвам, болката от тишината, когато губим някои приятел или близък, е по-голяма.“

За рекордьорът предизвикателствата и каузите тепърва предстоят.

“Каузата е още от миналата година. Да преплувам на седемте континента една миля във вода под пет градуса за опазване на световните води и замърсяването с пластмасови отпадъци. Другата година имам още четири плувания. Едното ще бъде в Мексико януари месец. Ще участвам на европейското в Молвино, което е през февруари. В края на февруари ще ходя и на Южния полюс, за да преплувам една миля", завърши Цветков.

За психическите проблеми при мъжете говори и доктор Петя Нестерова, която е заместник-управител на центъра за психично здраве и началник на мъжкото отделение в Русе.

