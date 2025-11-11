Грег Ван Авермат добави световна титла по триатлон към колекцията си от успехи

Популярни
  11 ное 2025
Бившият олимпийски шампион в шосейното колоездене Грег Ван Авермат прибави към списъка си с постижения и световна титла в своята възрастова група от сериите 70.3 Ironman – нещо, което така и не успя да постигне на велосипеда.

След като се оттегли от професионалния спорт, Ван Авермат се насочи към триатлона и състезанията с чакълени велосипеди. В неделя, вече на 40 години, той спечели титлата във възрастова група 40-44 години в Марбея. Белгиецът завърши дистанцията, включваща 1.9 км плуване, 90 км колоездене и полумаратон, за четири часа, 15 минути и 56 секунди.

Ван Авермат прекрати кариерата си в края на сезон 2023, но очевидно поддържа отлична форма. Не е изненадващо, че именно в колоездачната част той направи решителната разлика. След плуването белгиецът беше на 126-о място, но измина 90-километровото трасе с девет минути по-бързо от следващия най-добър състезател. Това му осигури достатъчно голям аванс, за да запази преднината си в бягането и да грабне победата.

Въпреки че фланелката с цветовете на дъгата (символ на световния шампион) му убягваше през цялата му изключително успешна кариера, Ван Авермат блестеше в еднодневните класики. Той спечели олимпийската титла в Рио, както и състезанията Париж-Рубе, E3 Харелбеке, Гент-Вевелгем, Омлоп Хет Нюзблад и Гран При на Монреал, а също така има и две етапни победи в Тур дьо Франс.

По време на професионалната си кариера белгиецът се състезава за отборите на Lotto и AG2R Citroën, но изгради името си като състезател на BMC. Той все още е посланик на марката и в неделя използва велосипед за часовник на BMC по време на полу-Ironman състезанието.

В подготовката си за надпреварата в Марбея, Ван Авермат имаше за тренировъчен партньор Матийо ван дер Пул, с когото направи няколко колоездачни тренировки и дори една сутрешна сесия по плуване. В Strava той публикува заниманието с надпис: „Въвеждам Матийо ван дер Пул в триатлона“. Самият нидерландец е споделял, че един ден би искал да опита този спорт.

Ван Авермат вече впечатли през юни на състезанието Nice 70.3, където спечели своята възрастова група и завърши втори сред всички аматьори. Той си осигури място за участие в Марбея още миналата година, след като се включи „за забавление“ в полу-Ironman в Кноке-Хейст и се качи на подиума.

Снимки: Gettyimages

