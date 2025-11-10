Популярни
  Водни спортове
  2. Водни спортове
  3. Почина шампионът по плуване Камен Атов

Почина шампионът по плуване Камен Атов

  • 10 ное 2025 | 20:23


На 59 години почина шампионът по плуване и бизнесмен Камен Атов. Тъжната новина бе разпространена в социалните мрежи, където приятели на Атов се сбогуват с него, публикувайки на фейсбук профила му.

Атов е рекордьор и шампион в спринтовия кроул. Той е четвърти в Европа с мъжката щафета 4 по 200 м св. стил от шампионата в София през 1985-а. Камен е и бивш държавен и балкански първенец на 100 м свободен стил.

От публикациите му във фейсбук става ясно, че Атов е прекарал инсулт. На 23 октомври той е качил снимки от болнично легло.

"След прекаран инсулт човек на практика се ражда отново. Трябва да се учи да говори, да се храни, да ходи, да пие вода и дори да диша", пише той.

