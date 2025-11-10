Манчини отново потегля към Арабския полуостров

Италианският наставник Роберто Манчини се е съгласил да поеме катарския Ал-Сад с договор поне до края на сезона, съобщават “Гадзета дело спорт” и Фабрицио Романо.

Както е известно, опитният специалист е без работа от около година насам, след като беше освободен от поста селекционер на Саудитска Арабия в края на миналия октомври. Според информациите Манчини първоначално е отклонил предложението на Ал-Сад, тъй като се е надявал да получи оферта от клуб в Серия "А", но впоследствие се съгласил да поеме най-успешния отбор в страната от Арабския полуостров. 18-кратният първенец на Катар не спечели нито един от четирите си досегашни мача в Азиатската Шампионска лига, а в първенството се намира чак на шестата позиция в класирането, въпреки че е действащият шампион.

🚨🇶🇦 Roberto Mancini has informed Al Sadd about his decision to accept their proposal.



The contract will include an exit clause for summer 2026 as key condition negotiated today.



Mancini, expected to sign as soon as documents are approved. pic.twitter.com/gBwMWFmnmw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025

От друга страна, 60-годишният Манчини ще поеме седми клубен тим в своята треньорска кариера след Фиорентина, Лацио, Интер, Манчестър Сити, Галатасарай и Зенит. Освен на Саудитска Арабия, той е бил селекционер и на Италия, с която спечели Евро 2020.