  2. Лека атлетика
  3. Четирикратната световна медалистка в седмобоя Анук Фетер прекрати кариерата си

Четирикратната световна медалистка в седмобоя Анук Фетер прекрати кариерата си

  • 10 ное 2025 | 19:28
Четирикратната световна медалистка в седмобоя Анук Фетер прекрати кариерата си

Нидерландската седмобойка Анук Фетер обяви своето оттегляне от спорта след кариера, в която спечели четири световни медала и една европейска титла.

"Новината е вече факт: прекратявам елитната си спортна кариера“, написа 32-годишната атлетка в социалните мрежи. "Повече от 10 години се състезавах с пълна отдаденост на най-високо ниво. Имаше и спадове, но върховете бяха много повече!“

"Имах огромния късмет да бъда заобиколена от страхотен екип, фантастичен треньор и прекрасни тренировъчни партньори. Беше невероятно приключение. Наслаждавах му се, научих много и съм благодарна за всичко, което това пътуване ми донесе“, добави тя.

Първият голям медал на Фетер е спечелен на родна земя, когато тя триумфира с титлата в седмобоя на Европейското първенство в Амстердам през 2016 г.

Последваха три световни и един олимпийски медал – тя спечели световен бронз в Лондон през 2017 г., световно сребро в Орегон през 2022 г., олимпийско сребро в Токио през 2021 г. и още един световен бронз в Будапеща през 2023 г.

Националният рекорд на Нидерландия от 6867 точки, който тя постави, завършвайки на второ място след Нафисату Тиам в Орегон, я нарежда на 13-то място във вечната ранглиста на седмобоя.

Тиам беше сред тези, които отдадоха почит на Фетер. "Няма да е същото без теб, Анук“, написа тя в Инстаграм. "Беше привилегия да се състезавам с теб и да те опозная през всичките тези години! Поздравления за прекрасната кариера и всичко най-добро за още по-невероятните неща, които предстоят.“

Последното участие на Фетер в седмобой беше на Олимпийските игри в Париж 2024, където тя не успя да завърши поради контузия в подколянното сухожилие. През 2025 г. тя се съсредоточи върху хвърлянето на копие, като спечели националната титла през август.

Нейният личен рекорд в дисциплината от 59.81 м, постигнат по време на победната ѝ кампания на Hypo Meeting в Гьотцис през 2022 г., е най-доброто хвърляне, регистрирано в рамките на седмобой с резултат над 6000 точки.

Снимки: Gettyimages

