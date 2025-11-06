Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джак Дела Мадалена е уверен в граплинга си преди битката с Ислам Махачев

Джак Дела Мадалена е уверен в граплинга си преди битката с Ислам Махачев

  • 6 ное 2025 | 13:42
  • 139
  • 0

Шампионът на UFC в полусредна категория Джак Дела Мадалена не се притеснява от евентуална борба на земя срещу Ислам Махачев.

Дела Мадалена (18-2 MMA, 8-0 UFC) ще направи първата си защита на титлата срещу Махачев (27-1 MMA, 16-1 UFC) в главното събитие на UFC 322 на 15 ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

В мача за титлата на UFC 315 Дела Мадалена успя да неутрализира шест от деветте опита за събаряне на Белал Мохамед. Въпреки че е смятан за аутсайдер от букмейкърите, той приветства борбата на Махачев.

„Вероятно най-добрият му план е да ме събори, да ме задържи на земята и да ме накара да се предам“, заяви Дела Мадалена пред Fox Sports Australia. „Затова смятам, че в граплинга ще успея да го изненадам. Вярвам, че имам правилните техники за неговия стил на игра. Мисля, че това ще го обърка.“

Дела Мадалена не приема тезата, че Махачев е просто боец от лека категория, който се качва в по-горна дивизия.

„Смятам, че той е един от най-добрите бойци в света“, каза Дела Мадалена. „Не го гледам като боец от различна категория. Просто го виждам като някой, който се качва, за да се бие с мен в моята категория. Определено мисля, че той е един от най-добрите шампиони в момента. Очевидно е, че оваканти пояса си, но е един от дългогодишните шампиони, така че съм развълнуван. Това е най-трудният мач в кариерата ми. Чувствам се добре, имам правилния план и сега остава просто да го изпълня в самата вечер.“

