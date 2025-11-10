Удар за Фенербахче, нови проблеми за Скоти Уилбекин

Фенербахче ще трябва да се оправя без Скоти Уилбекин за известно време, тъй като на гарда му е бил открит оток на оперираното коляно. След дълъг период на възстановяване от скъсана кръстна връзка на дясното коляно, Скоти Уилбекин се завърна в игра. Това развитие предизвика много усмивки в редиците на Фенербахче, тъй като той е играч от висока класа и е от възловите баскетболбисти на гранда от Истанбул.

Въпреки това, тези усмивки бързо изчезнаха след лошата новина, че 32-годишният ветеран ще остане извън игра за известно време.

Точният период на отсъствието му все още не е известен и ще зависи от това колко добре ще протече лечението, което – както съобщава отборът – започва незабавно.

В петте си мача в Евролигата този сезон той има редно по 9,2 точки, 1,2 асистенции и една открадната топка.

Съобщението на Фенербахче:

"Относно здравословното състояние на Скоти Уилбекин: След медицински прегледи, проведени на играча на Фенербахче Беко Скоти Уилбекин поради дискомфорт в коляното му, беше открит оток на хрущяла на дясното му коляно и лечението му вече е започнало. Пожелаваме бързо възстановяване на Скоти Уилбекин и скорошно завръщане в игра с отбора".

