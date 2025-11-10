Макларън направи пълна чистка в академията си за млади пилоти

Малко повече от месец след като се раздели с водещия пилот от академията си за млади пилоти, Алекс Дън, Макларън направи пълна чистка в програмата си за развитие на млади състезатели.

След края на 2025 година част от нея повече няма да бъдат Уго Угочукву, Мартиниус Стеншорн и Брандо Бадоер, които се състезаваха във Формула 3 с Никола Цолов през изминалата кампания и записаха различни успехи. Вместо тях в академията на Макларън влиза 18-годишният италианец Матео Де Пало.

We are excited to announce Matteo De Palo has joined the McLaren Driver Development Programme 💫 #McLaren pic.twitter.com/IvtNUnmEYx — McLaren (@McLarenF1) November 10, 2025

Де Пало дебютира в състезанията с едноместни болид през 2023 година, записвайки една победа и още три подиума в испанската Формула 4 с Кампос. След това той се насочи към Формула Регионал, където през сезон 2024 записа една победа и едно второ място.

🚨 DRIVER ANNOUNCEMENT 🚨

We are thrilled to welcome Matteo De Palo to our @Formula3 line-up for the 2026 season! 🔱

Welcome to the F3 team, Matteo, daje! 💙#Trident #TridentTeam #TridentMotorsport #f3 pic.twitter.com/iRB4mlEYQt — Trident Team (@trident_team) September 23, 2025

През 2025 година италианецът направи втори сезон във Формула Регионал, в който спечели четири победи и се качи още седем пъти на подиума, за да завърши втори в крайното класиране зад шампиона Фреди Слейтър. Де Пало ще дебютира с цветовете на Макларън още този уикенд по време на Гран При на Макао, а от догодина той ще се състезава във Формула 3 с Трайдънт.

