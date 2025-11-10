Сателит на Атлетико Мадрид взе историческа първа титла на Канада след продължения в снежна буря

Отборът на Атлетико Отава, който е сателит на Атлетико Мадрид, се наложи над Кавалри с 2:1 след продъжения във финала на плейофите на Висшата лига на Канада по футбол и спечели за първи път националната титла.

Мачът се игра при температура от минус 8 градуса по Целзий в канадската столица, а началото му беше отложено няколко пъти, за да бъде изчистено игрището заради снежната буря в района. На всеки 15 минути се налагаше линиите по терена да бъдат почиствани, а вратарите използваха лопати, за да махат снега от наказателните си полета.

Бившият полузащитник на шотландския Рейнджърс - Фрейзър Еърд, който изигра двубоя с къси ръкави, изведе Кавалри напред от дузпа в 33-ата минута. Той отпразнува попадението си пред домакинските привърженици, които го замериха със снежни топки. Седем минути по-късно 23-годишният Давид Родригес изравни с много красиво акробатично изпълнение със задна ножица - 1:1.

През втората част беше почти невъзможно да се играе заради условията, а срещата дори навлезе в продължения след равенство в редовното време. В 107-ата минута отново Родригес прехвърли вратаря на Кавалри и оформи крайното 2:1, за да изведе Атлетико Отава до дебютен трофей в историята.

"Когато видях, че вали сняг, знаех, че ще е добър ден", пошегува се героят за новите шампиони Родригес.

Канадската футболна Висша лига е създадена през 2017 година, а Атлетико Отава се състезава в нея от своето основаване през 2020 г. Клубът е собственост на испанския Атлетико Мадрид.

"Рохибланкос" не пропуснаха да поздравят канадските си съименници в официалните си профили в социалните мрежи.

