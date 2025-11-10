Аминат Алаби е първата победителка от Лагос

Аминат Алаби влезе в историята като първата атлетка от Лагос, която печели състезанието Lagos Women Run. Тя завърши 10-километровото трасе за 39 минути и 25 секунди, с което си осигури титлата в изданието за 2025 г.

Надпреварата стартира от площад "Тафава Балева“ и финишира на спортната арена "Моболаджи Джонсън“ в Оникан. Победата на Алаби ѝ донесе награда от 2 милиона нигерийски найри и място в историята на събитието.

Традиционно състезанието е доминирано от бегачки от северните райони на страната. В тазгодишното издание обаче 19-годишната Вивиан Обадая от щата Плато завърши на второ място с време 39 минути и 55 секунди, а нейната сънародничка от същия щат, Елизабет Бава, се класира трета с 40 минути и 41 секунди.

Алаби, която е майка и опитна маратонка, отдаде успеха си на своя треньор, който я е мотивирал да стигне до победата. Тя призна, че не е очаквала да спечели, но е била постоянна в тренировките си, като често е бягала късно вечер и през деня, докато е съчетавала подготовката с грижите за двугодишния си син.

Лекан Фатоду, генерален директор на Спортната комисия на щата Лагос, поздрави организаторите и подчерта значението на победата на Алаби. "Това е десетилетие на изграждане на общностна сплотеност, насърчаване на постоянни възможности в спорта по отношение на личностно развитие, здраве и възможности за икономическо развитие и лидерство. Лагос всъщност е в центъра на много неща, свързани с нови иновации и развитие, които се проявяват последователно в спорта и други области на човешката дейност.“