Стеф Къри се завръща за Уориърс

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще се завърне за мача срещу Оклахома Сити Тъндър в Националната баскетболна асоциация във вторник, предава ESPN.

Носителят на приза за "Най-полезен играч" в НБА през 2015 и 2016 година последно беше на терена срещу Финикс Сънс през миналата седмица, но пропусна три поредни мача заради болест. След мача срещу "Слънцата" Къри каза, че енергията му е била изчерпана през второто полувреме на срещата. Той пропусна гостуванията срещу Сакраменто Кингс и Денвър Нъгетс, завършили със загуби, както и домакинската победа срещу Индиана Пейсърс.

След почивка, продължила 4 дни, Къри първоначално беше под въпрос за двубоя срещу Пейсърс. В крайна сметка треньорът Стив Кър реши да не поема излишни рискове и го изключи от състава си.

Наставникът на Уориърс каза в интервю след мача, че очаква Стеф Къри да се завърне за пътуването до Оклахома във вторник.

Голдън Стейт Уориърс откри сезона със серия от 4:1, но в момента е с баланс от 6 победи и 5 загуби. Победата срещу Индиана приключи серия от 8 поредни поражения без звездата на отбора Къри, която включва и плейофите от миналия сезон.

