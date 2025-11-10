Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стеф Къри се завръща за Уориърс

Стеф Къри се завръща за Уориърс

  • 10 ное 2025 | 13:47
  • 403
  • 0
Стеф Къри се завръща за Уориърс

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще се завърне за мача срещу Оклахома Сити Тъндър в Националната баскетболна асоциация във вторник, предава ESPN.

Носителят на приза за "Най-полезен играч" в НБА през 2015 и 2016 година последно беше на терена срещу Финикс Сънс през миналата седмица, но пропусна три поредни мача заради болест. След мача срещу "Слънцата" Къри каза, че енергията му е била изчерпана през второто полувреме на срещата. Той пропусна гостуванията срещу Сакраменто Кингс и Денвър Нъгетс, завършили със загуби, както и домакинската победа срещу Индиана Пейсърс.

След почивка, продължила 4 дни, Къри първоначално беше под въпрос за двубоя срещу Пейсърс. В крайна сметка треньорът Стив Кър реши да не поема излишни рискове и го изключи от състава си.

Наставникът на Уориърс каза в интервю след мача, че очаква Стеф Къри да се завърне за пътуването до Оклахома във вторник.

Голдън Стейт Уориърс откри сезона със серия от 4:1, но в момента е с баланс от 6 победи и 5 загуби. Победата срещу Индиана приключи серия от 8 поредни поражения без звездата на отбора Къри, която включва и плейофите от миналия сезон.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 10 ное 2025 | 04:00
  • 2779
  • 0
Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

  • 9 ное 2025 | 17:22
  • 2646
  • 0
Супермодели изкушават с "горещо" селфи

Супермодели изкушават с "горещо" селфи

  • 9 ное 2025 | 17:01
  • 3613
  • 3
Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 11858
  • 1
Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 7641
  • 4
Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 1266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17507
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16240
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16816
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14362
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11700
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 9900
  • 11