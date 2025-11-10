Маверик Винялес се завръща за финала на сезона в MotoGP

Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Маверик Винялес ще се завърне на пистата за финалния кръг за сезон 2025 в MotoGP, който ще се проведе във Валенсия в края на тази седмица.
Испанецът пропусна последните три състезателни уикенда в Австралия, Малайзия и Португалия, за да се фокусира върху възстановяването си от контузията на дясното рамо, която той получи в Германия през месец юли. На „Филип Айлънд“, „Сепанг“ и „Портимао“ Винялес беше заменен от тестовия пилот на КТМ Пол Еспаргаро, който се представи повече от прилично и записа две влизания в топ 10, като на моменти той беше вторият най-бърз пилот на КТМ след Педро Акоста.
На „Рикардо Тормо“ обаче ще видим завръщането на Винялес, който има пропуснати общо осем състезания заради травмата на рамото. Испанецът обаче надали ще преследва силни резултати този уикенд, а по-скоро ще иска да се върне в ритъм преди важния еднодневен официален тест, който ще се проведе във Валенсия следващия вторник.
Снимки: Gettyimages