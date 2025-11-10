Треньорът на Ловеч: Загубихме, но не и по дух! Времената са тежки

Ловеч загуби гостуването си на Партизан (Червен бряг) с 0:1 в последния си мач за 2025 година. Така ловчалии ще зимуват на временното 5-о място в класирането на Северозападната Трета лига.

"Загубихме с 0:1, но не и по дух. Уцелихме две греди, дадохме всичко от себе си и показахме, че сме по-добрият отбор. Понякога футболът е жесток и не винаги печели този, който заслужава", коментира старши треньорът Евгени Систов пред официалния сайт на Ловеч.

"Знаем, че времената са тежки. Финансово нещата не са лесни, но вярваме в това, в което градим и в хората, които стоят зад нас. Ще продължим да се борим - за клуба, за феновете и за себе си", добави наставникът.