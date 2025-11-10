Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ловеч
  3. Треньорът на Ловеч: Загубихме, но не и по дух! Времената са тежки

Треньорът на Ловеч: Загубихме, но не и по дух! Времената са тежки

  • 10 ное 2025 | 10:30
  • 117
  • 0
Треньорът на Ловеч: Загубихме, но не и по дух! Времената са тежки

Ловеч загуби гостуването си на Партизан (Червен бряг) с 0:1 в последния си мач за 2025 година. Така ловчалии ще зимуват на временното 5-о място в класирането на Северозападната Трета лига.

"Загубихме с 0:1, но не и по дух. Уцелихме две греди, дадохме всичко от себе си и показахме, че сме по-добрият отбор. Понякога футболът е жесток и не винаги печели този, който заслужава", коментира старши треньорът Евгени Систов пред официалния сайт на Ловеч.

Най-после радост за Партизан
Най-после радост за Партизан

"Знаем, че времената са тежки. Финансово нещата не са лесни, но вярваме в това, в което градим и в хората, които стоят зад нас. Ще продължим да се борим - за клуба, за феновете и за себе си", добави наставникът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 686
  • 0
Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 2193
  • 1
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4149
  • 12
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 3088
  • 2
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 5707
  • 17
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4267
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

България днес ще има нов селекционер на националния отбор

България днес ще има нов селекционер на националния отбор

  • 10 ное 2025 | 10:25
  • 524
  • 0
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4149
  • 12
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37
  • 12597
  • 0
Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 116248
  • 384
Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

  • 10 ное 2025 | 09:52
  • 2215
  • 0
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 33318
  • 173