Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България завърши Балканското по карате с нови 3 медала

България завърши Балканското по карате с нови 3 медала

  • 10 ное 2025 | 09:56
  • 155
  • 0
България завърши Балканското по карате с нови 3 медала

Нови три медала спечелиха българските национали в последния ден на Балканското първенство по карате за кадети, джуниори и мъже/жени до 21 години в Риека, Хърватия. В неделния ден се изиграха мачовете отборно, като нашите взеха 3 бронзови медала – на джуниори Кумите при момичетата, на джуниори Кумите при момчетата и на до 21 години Кумите при мъжете.

Джуниорките в състав Адриана Бояджиева, Амира Абулибде, Марина Кондова, Пламена Никифорова и Янислава Йорданова стартираха с поражение от домакините от Хърватия. След това обаче нашите момичета победиха последователно тимовете на Кипър и Гърция и спечелиха бронзовите медали.

Джуниорите, които бяха в състав Ангел Николов, Божидар Сотиров, Дамиан Янев, Димитър Бояджиев, Мартин Михов, Никола Михайлов, Николай Цанев и Пламен Методиев, победиха в първия кръг състава на Косово. Последва загуба от отбора на Гърция, който прати нашите на репешаж. В него нашите победиха Румъния и спечелиха бронза.

При мъжете до 21 години България в състав Велин Иванов, Искрен Тодоров, Калоян Велинов, Николай Стефанов, Петър Михайлов, Теодор Атанасов, Теодор Тодоров и Тулчан Мехмед надигра Турция, а след това записа загуба от бъдешия шампион Сърбия. В мача за 3-то място нашите победиха категорично отбора на Босна и Херцеговина и взеха бронзовите медали.

Така България завърши участието си на Балканското с 9 медала – 1 златен, 2 сребърни и 6 бронзови. Българските рефери на турнира – Георги Йосифов, Димитър Димитров, Емил Димитров, Румен Атев, Станимир Недялков и Тихомир Миланов се справиха отлично, а часто от тях взеха изпита си за Балкански съдии.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

  • 9 ное 2025 | 17:46
  • 759
  • 0
Двама млади и амбициозни боксьори се качват на ринга на MAX FIGHT 63

Двама млади и амбициозни боксьори се качват на ринга на MAX FIGHT 63

  • 9 ное 2025 | 17:42
  • 639
  • 0
СК “Стар Тийм”: БККМТ бе разпоредила да не ни допуснат до Държавното по кикбокс

СК “Стар Тийм”: БККМТ бе разпоредила да не ни допуснат до Държавното по кикбокс

  • 9 ное 2025 | 15:31
  • 1719
  • 1
Джош Хокит прегази Макс Хименис и отправи предизвикателство в рими

Джош Хокит прегази Макс Хименис и отправи предизвикателство в рими

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 1146
  • 0
Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

  • 9 ное 2025 | 13:33
  • 1455
  • 0
По-големият от братята Бонфим бе нокаутиран на UFC Вегас 111

По-големият от братята Бонфим бе нокаутиран на UFC Вегас 111

  • 9 ное 2025 | 10:04
  • 724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4125
  • 12
България днес ще има нов селекционер на националния отбор

България днес ще има нов селекционер на националния отбор

  • 10 ное 2025 | 10:25
  • 487
  • 0
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37
  • 12577
  • 0
Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 116211
  • 384
Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

  • 10 ное 2025 | 09:52
  • 2176
  • 0
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 33285
  • 173