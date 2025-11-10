Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 10 ное 2025 | 01:29
  • 252
  • 0
Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели сребърен медал при жените на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който завърши в Зимния дворец в столицата.

Фейгин, която беше лидерка след кратката програма с 57.54 точки, допусна грешки във волната и получи оценка от 101.67 (54.40 за технически елементи, 48.27 за компоненти на програма и 1.00 наказание). Така със сбор от 159.21 тя зае втората позиция.

Титлата спечели испанката Ариадна Гупта Еспада със 162.52, а трета се нареди Елена Агостинели (Италия) със 151.83 точки.

Кристина Григорова, която беше втора след кратката програма, не успя да изпълни всички скокове във волната и получи едва 18-а оценка от 77.90. Тя остана 14-а в крайното класиране със 132.60 точки.

Киара Христова е десета със 139.73 точки, след 12-о място в кратката и 10-о във волната програма.

Така България завършва с две отличия и три четвърти места при мъжете, жените, юношите и девойките, след като по-рано днес Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките.

При мъжете шампион стана Тамир Куперман (Израел) с 231.58 точки. От българите с най-предно класиране е Александър Златков - четвърти със 188.57 точки. Филип Каймакчиев зае седма позиция със 153.78, а Лари Луполоувър се нареди осми със 122.89 точки.

При юношите Деян Михайлов остана четвърти със 173.42 точки. Росен Пеев е на десета позиция с 87.20, а Калоян Налбантов - 11-и със 70.66.

Златното отличие Инжуй Ли (Китай) със 195.44 точки, който беше втори след кратката програма.

Близо 400 фигуристи от 34 нации участваха в надпреварата тази година.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Отава надви Филаделфия в продължението

Отава надви Филаделфия в продължението

  • 9 ное 2025 | 12:45
  • 772
  • 0
Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

  • 9 ное 2025 | 11:50
  • 580
  • 0
Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 9 ное 2025 | 01:56
  • 572
  • 2
Сан Хосе Шаркс надви Уинипег Джетс в НХЛ

Сан Хосе Шаркс надви Уинипег Джетс в НХЛ

  • 8 ное 2025 | 13:25
  • 402
  • 0
Лиа Любенова зае трето място в кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"

Лиа Любенова зае трето място в кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"

  • 7 ное 2025 | 13:27
  • 557
  • 0
Американци се завърнаха на леда след седем години пауза

Американци се завърнаха на леда след седем години пауза

  • 7 ное 2025 | 12:34
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 99874
  • 344
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 51614
  • 130
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 29802
  • 27
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 13527
  • 167
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 62267
  • 202
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 35144
  • 238