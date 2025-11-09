Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Североизток

През уикенда се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Балчик) се завърна към победите с минимален успех над Спартак (Варна) II.
Септември (Тервел), който е със същия точков актив като първенеца в класирането, не допусна грешка. Черноломец (Попово) и Волов (Шумен) записаха категорични победи съответно срещу Аксаково и Светкавица (Търговище).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч:
Устрем (Дончево) - Олимпик (Варна) 4:1
1:0-Дони Дончев (4)
1:1-Александър Гроздев (34)
2:1-Георги Георгиев (39)
3:1-Георги Георгиев (41)
4:1-Георги Георгиев (50)
8 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:
Спартак II (Варна) - Черноморец (Балчик) 0:1
0:1-Йордан Радев (70)
Септември (Тервел) - Фратрия II (Варна) 2:1
1:0-Ивайло Лазаров (15)
1:1-Лазар Гълъбов (58)
2:1-Станислав Иванов (73)
Ботев (Нови пазар) - Бенковски (Исперих) 2:4
0:1-Микита Ходаковский (22)
0:2-Марин Петков (27 дузпа)
0:3-Микита Ходаковский (38)
1:3-Александър Попов (52 дузпа)
2:3-Николай Банов (82)
2:4-Джунейт Джемалов (92)
Аксаково (Аксаково) - Черноломец (Попово) 0:4
0:1-Александър Недев (28)
0:2-Озан Ремзи (62)
0:3-Радостин Стоилов (72)
0:4-Александър Спасов (87)
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Светкавица (Търговище) 5:0
1:0-Златин Боянов (5)
2:0-Румен Николов (11)
3:0-Димитър Игнатовски (20)
4:0-Румен Николов (30)
5:0-Златин Боянов (63)
9 ноември 2025 г., неделя, 14:00 ч:
Лудогорец III (Разград) - Доростол (Силистра) 1:1
0:1-Ивелин Василев (22)
1:0-Джан Ниязи (37)
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Рилци (Добрич) 3:0
1:0-Йордан Станчев (74)
2:0-Тодор Кънчев (82)
3:0-Даниел Христов (90)
Черно море II (Варна) - почива