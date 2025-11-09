Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Североизток

През уикенда се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Балчик) се завърна към победите с минимален успех над Спартак (Варна) II.

Септември (Тервел), който е със същия точков актив като първенеца в класирането, не допусна грешка. Черноломец (Попово) и Волов (Шумен) записаха категорични победи съответно срещу Аксаково и Светкавица (Търговище).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч:

Устрем (Дончево) - Олимпик (Варна) 4:1

1:0-Дони Дончев (4)

1:1-Александър Гроздев (34)

2:1-Георги Георгиев (39)

3:1-Георги Георгиев (41)

4:1-Георги Георгиев (50)

8 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Спартак II (Варна) - Черноморец (Балчик) 0:1

0:1-Йордан Радев (70)

Септември (Тервел) - Фратрия II (Варна) 2:1

1:0-Ивайло Лазаров (15)

1:1-Лазар Гълъбов (58)

2:1-Станислав Иванов (73)

Ботев (Нови пазар) - Бенковски (Исперих) 2:4

0:1-Микита Ходаковский (22)

0:2-Марин Петков (27 дузпа)

0:3-Микита Ходаковский (38)

1:3-Александър Попов (52 дузпа)

2:3-Николай Банов (82)

2:4-Джунейт Джемалов (92)

Аксаково (Аксаково) - Черноломец (Попово) 0:4

0:1-Александър Недев (28)

0:2-Озан Ремзи (62)

0:3-Радостин Стоилов (72)

0:4-Александър Спасов (87)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Светкавица (Търговище) 5:0

1:0-Златин Боянов (5)

2:0-Румен Николов (11)

3:0-Димитър Игнатовски (20)

4:0-Румен Николов (30)

5:0-Златин Боянов (63)

9 ноември 2025 г., неделя, 14:00 ч:

Лудогорец III (Разград) - Доростол (Силистра) 1:1

0:1-Ивелин Василев (22)

1:0-Джан Ниязи (37)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Рилци (Добрич) 3:0

1:0-Йордан Станчев (74)

2:0-Тодор Кънчев (82)

3:0-Даниел Христов (90)

Черно море II (Варна) - почива