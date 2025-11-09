СК “Стар Тийм”: БККМТ бе разпоредила да не ни допуснат до Държавното по кикбокс

Спортен клуб “Стар Тийм” се свърза с екипа ни, за да съобщи за опит за възпрепятстване на техни състезатели от участие в Държавното първенство по кикбокс в Бургас, което се проведе през изминалия уикенд.

Вижте писмото от “Стар Тийм”, в което те споделят, че служители на реда са се опитали да не ги допуснат в спортната зала, за да премерят сили с другите български отбори.

“Клубът взе участие с 52 състезатели и завоюва 12 златни, 12 сребърни и 13 бронзови отличия. Тези успехи и други подобни са причина за ограниченията и репресиите към клуба, еднолично предприети от ръководството на Федерацията по кикбокс. В деня на състезанието Федерацията беше разпоредила не допускане на ръководството и треньорите на клуб Стар Тийм в спортната зала. Те бяха спряни от охранителната фирма и органите на реда. След изясняване, че федерацията е наложила неправомерен акт, разбира се органите на реда допуснаха свободно всички до това спортно мероприятие, в което взеха участие много деца. Предстои Световно първенство за мъже и жени,.

Клубът ще бъде представляван от 16 национални състезатели, към днешна дата с недоумение установяваме, че те остават без личния си треньор, което компрометира участието им след едноличното решение на федерацията по кикбокс да не регистрира Иван Георгиев за събитието в Абу Даби, позоваващи се на съшият неправомерен акт”