Джош Хокит прегази Макс Хименис и отправи предизвикателство в рими

  9 ное 2025
В събота вечер Хокит направи своя дебют в най-голямата ММА организация, изправяйки се срещу Макс Гименис в предварителен мач от тежка категория на събитието UFC Vegas 111. Нещата едва ли можеха да се развият по-добре за боеца, който наскоро си спечели договор през Contender Series. Хокит започна агресивно, прати Гименис в нокдаун с удари в началото, а след това довърши бразилския си опонент с поредица от последващи попадения, за да си осигури първа победа в UFC само за 56 секунди.

Но Хокит не спря дотук. „Невероятният Хок“ си спечели име в "Contender Series" със своята шумна и колоритна личност след битките и пренесе същия ентусиазъм и в първата си реч след мач в UFC. Той си сложи бандана с американския флаг и издекламира поема, придружена с предизвикателство.

Уокър не закъсня с отговора си на предизвикателството в социалните мрежи.

„Джош Хокит, искам теб следващия“, написа Уокър. „Ще ти изритам главата като футболна топка и ще те принудя да уважаваш Бразилия и нашата култура, боклук такъв.“

