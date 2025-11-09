Урош Медич нокаутира Муслим Салихов за 63 секунди

Професионалният ММА боец Урош Медич записа втора поредна победа с нокаут в първия рунд. Сърбинът записа брутален нокдаун, след което довърши Муслим Салихов само за 63 секунди на UFC Vegas 111. Припомняме, че той победи и предишния си съперник Гилбърт Урбина също за 63 секунди.

„Всички знаят, че идвам тук, за да се бия“, заяви Медич. „Независимо дали печеля, или губя, аз идвам, за да направя шоу. Тези хора трябва да спрат да ме прескачат за бонусите. Разбира се, понякога губя, но аз съм просто човешко същество. Ще се връщам тук и ще правя шоу всеки път. Казах, че ще бъдат неговите ритници срещу моя бокс и знаех, че ще изляза победител“

Със 100% успеваемост при завършване на мачовете си в UFC и в цялата си кариера, Медич не желаеше да оставя нещата в ръцете на съдиите и затова излезе веднага с пълна сила, готов за размяна на удари.

Медич нанесе ляв прав, който съкруши Салихов и го прати на пода. Медич го последва на земята, където продължи да нанася удари, докато реферът не се намеси, за да спре битката.

С тази победа Медич вече има баланс 3-1 в последните си четири двубоя и общо 12-3 в кариерата си. Той доказва отново и отново, че е боец от типа „всичко или нищо“, така че е вероятно да получи нов високопрофилен мач, за да поддържа невероятния си процент на завършване на битките в октагона.