  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Сериозен кандидат за нокаут на годината на UFC Вегас 111

Сериозен кандидат за нокаут на годината на UFC Вегас 111

  • 9 ное 2025 | 09:37
  • 251
  • 0

Кристиан Лирой Дънкан беше решен да си проправи път към победата с атрактивни завъртания и точно това доведе до зрелищния му нокаут над Марко Тулио в началото на основната карта на UFC Вегас 111.

След като в първия рунд отвори аркада на бразилеца с лакът със завъртане, Дънкан продължи в същия дух и във втория, когато пласира завъртащ се юмрук, който предреши изхода на срещата. Тулио беше сериозно разклатен от удара, а Дънкан го довърши с брутално дясно кроше, което го изпрати с лицето надолу на пода и сложи край на двубоя.

Официалният край на мача беше обявен в 3:20 минута на втория рунд.

„Това определено е заявката, която исках да направя тази вечер“, заяви Дънкан след победата. „Мисля, че това ни поставя в отлична позиция да получим мач срещу съперник от топ 15. Това е изявлението, което исках да направя днес. Развивам се с бързи темпове. Сега усъвършенствам набора си от умения. Чувствам, че нямам граници. Ще бъда проблем за всички“, добави той.

С този нокаут Дънкан вече е в серия от три поредни победа и сега се надява да получи шанс срещу по-добре ранкиран опонент в средна категория.

