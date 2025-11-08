Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Гребец №1 на България Кристиан Василев: Днес слагам край на активната си спортна кариера!

Гребец №1 на България Кристиан Василев: Днес слагам край на активната си спортна кариера!

  • 8 ное 2025 | 17:13
  • 2578
  • 1
Гребец №1 на България Кристиан Василев: Днес слагам край на активната си спортна кариера!

Гребец №1 на България Кристиан Василев обяви в профилите си в социалните медии, че слага край на активната си спортна кариера.

“Когато за пръв път седнах в лодка преди 17 години, изобщо не си представях, че този спорт ще се превърне в живота ми.
От 2010г. до днес носих екипа на националния отбор на България — с гордост, с болка, с упоритост и с мечти.
Имах честта да представям страната си на 2 Олимпийски игри, 13 световни и 13 европейски първенства — моменти, които ще останат завинаги в сърцето ми.
Но истински безценни са всички хора, с които съдбата ме срещна по този път — треньори, съотборници, съперници, ПРИЯТЕЛИ. Благодаря ви!
Всеки от вас остави следа!
Благодаря на семейството си — че беше до мен винаги: в най-трудните моменти, когато се губех, и в най-светлите, когато успявах!
Не мога да повярвам, че този ден е дошъл — днес слагам край на активната си спортна кариера.
Време е да открия какво друго може да ме вдъхнови по този начин!”, написа Кристиан Василев.

