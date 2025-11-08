Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Таня Радулова и Димитър Стоянов спечелиха медали във втория ден на Световното по самбо

Таня Радулова и Димитър Стоянов спечелиха медали във втория ден на Световното по самбо

  • 8 ное 2025 | 15:09
  • 276
  • 0
Таня Радулова и Димитър Стоянов спечелиха медали във втория ден на Световното по самбо

Таня Радулова спечели сребърен медал в категория до 54 килограма на Световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан).Радулова, която през април стана европейска шампионка в Лимасол (Кипър), загуби на финала с 0:6 точки от защитаващата титлата си рускиня Анастасия Луканина.

22-годишната българка започна директно от четвъртфиналите с победа с 4:0 над действащата азиатска шампионка Шохида Ксонтураева (Убекистан), а след това се справи с 5:1 и с венецуелката Мария Гедес, световната шампионка при 50-килограмовите от миналия сезон.

Димитър Стоянов донесе още едно отличие на България днес във втория ден от шампионата, след като се окичи с бронз в категория до 64 килограма на спортното самбо, с което дублира постижението си от първенството на Стария  континент в Лимасол.Стоянов започна с убедителен успех с явно превъзходство с 8:0 срещу турчина Ферди Йорук, но на четвъртфиналите загуби с 1:5 от настоящия европейски първенец Авто Мукбаниани (Грузия), който в последствие се класира за финала и го изтегли до репешажите. В тях 28-годишният българин надделя с 5:0 над Шота Шиоя (Япония), а след това в директния мач за третото място спечели с 1:0 и срещу руснака Владимир Мнацаканян.България вече има три отличия на първенството след бронза вчера на Анна-Мария Манушева.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Шампионът на SENSHI Grand Prix грабна и титлата в ONE Championship

Шампионът на SENSHI Grand Prix грабна и титлата в ONE Championship

  • 8 ное 2025 | 14:25
  • 393
  • 0
Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

  • 8 ное 2025 | 14:15
  • 430
  • 0
Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

  • 7 ное 2025 | 17:32
  • 1365
  • 0
Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

  • 7 ное 2025 | 17:00
  • 666
  • 0
Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо 

Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо 

  • 7 ное 2025 | 16:38
  • 575
  • 0
Поражение за Попов в дебюта му в ONE FC

Поражение за Попов в дебюта му в ONE FC

  • 7 ное 2025 | 15:51
  • 3856
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 ЦСКА, 30 000 по трибуните, Костадинов и Лапеня предизвикаха меле

Левски 0:0 ЦСКА, 30 000 по трибуните, Костадинов и Лапеня предизвикаха меле

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 81686
  • 202
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 775
  • 0
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 30025
  • 2
Изиграха се пет мача

Изиграха се пет мача

  • 8 ное 2025 | 16:25
  • 14040
  • 4
Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

  • 8 ное 2025 | 14:29
  • 8977
  • 10
На живо: специалното студио на Sportal.bg за Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg за Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 15:48
  • 18813
  • 5