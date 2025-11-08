Шампионът на SENSHI Grand Prix грабна и титлата в ONE Championship

Турският талант Самед Агдеве продължава впечатляващия си възход с още едно престижно постижение.

AND NEW 👑 Samet Agdeve upsets two-sport king Roman Kryklia by unanimous decision to win the inaugural ONE Heavyweight Kickboxing World Title!



На 7 ноември в Банкок по време на ONE Fight Night 37 21-годишният боец победи украинската звезда Роман Криклия с единодушно съдийско решение, като стана първият в историята световен шампион на ONE в тежка категория по кикбокс.

Samet Agdeve did DAMAGE to Roman Kryklia's lead leg 😳



Двубоят продължи пълните пет рунда, като Агдеве започна силно още от първия гонг. През първите три рунда той методично атакува прасците на Криклия, принуждавайки го да смени стойката си и видимо ограничавайки подвижността му. През цялата среща турският боец доминираше, демонстрирайки изключителна скорост и техника. Агдеве направи няколко зрелищни въртящи се хайкикове към главата и заслужено спечели единодушното решение на съдиите.

С висок ръст от 195 см, Роман Криклия влезе на ринга с амбицията да направи история, като завоюва третата си световна титла в различна теглова категория. Украинецът вече бе носител на поясите в лека-тежка и полутежка категория, но този път младият турчин се оказа прекалено мощен и технически по-добър.

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

Самед Агдеве е познат и на българската публика – той бе големият победител на SENSHI 28, където спечели първия в историята трофей SENSHI Grand Prix след успех във финала над Рийс Бруденел от Англия.

С победата си в Банкок, Агдеве не само влезе в историята на ONE Championship, но и затвърди статута си на едно от най-перспективните имена в световния кикбокс.