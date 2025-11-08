Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
Шампионът на SENSHI Grand Prix грабна и титлата в ONE Championship

  • 8 ное 2025 | 14:25
  • 168
  • 0

Турският талант Самед Агдеве продължава впечатляващия си възход с още едно престижно постижение.

На 7 ноември в Банкок по време на ONE Fight Night 37 21-годишният боец победи украинската звезда Роман Криклия с единодушно съдийско решение, като стана първият в историята световен шампион на ONE в тежка категория по кикбокс.

Двубоят продължи пълните пет рунда, като Агдеве започна силно още от първия гонг. През първите три рунда той методично атакува прасците на Криклия, принуждавайки го да смени стойката си и видимо ограничавайки подвижността му. През цялата среща турският боец доминираше, демонстрирайки изключителна скорост и техника. Агдеве направи няколко зрелищни въртящи се хайкикове към главата и заслужено спечели единодушното решение на съдиите.

С висок ръст от 195 см, Роман Криклия влезе на ринга с амбицията да направи история, като завоюва третата си световна титла в различна теглова категория. Украинецът вече бе носител на поясите в лека-тежка и полутежка категория, но този път младият турчин се оказа прекалено мощен и технически по-добър.

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

Самед Агдеве е познат и на българската публика – той бе големият победител на SENSHI 28, където спечели първия в историята трофей SENSHI Grand Prix след успех във финала над Рийс Бруденел от Англия.

С победата си в Банкок, Агдеве не само влезе в историята на ONE Championship, но и затвърди статута си на едно от най-перспективните имена в световния кикбокс.

