Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  2. Ботев (Враца)
Симов: Можехме да решим мача по-рано! В защита всичко е математика

  • 8 ное 2025 | 14:15
  • 266
  • 0

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след победа с 1:0 срещу Локомотив (София) в столичния квартал "Надежда". Младият специалист изрази задоволство от спечелените три точки, но подчерта, че отборът му не трябва да се отпуска.

"Със сигурност желанието за победа беше едно от основните неща. Видяхме, че на този тежък терен това ще е водещото - желанието, характерът. Поведохме и трябваше да запазим резултата в нашата полза. Имахме и други ситуации, можем да съжаляваме, че не решихме мача по-рано. Защитата е отборна игра, в защита всичко е математика, организирано, целият отбор трябва да се защитава заедно - и в предишния мач, и в този това ни носи успех.

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Имаме добра сплав - опитни, млади и чужденци. От пейката се включват момчетата перфектно, доволен изключително много. Ние сме отбор на първо място, а това е най-важното. Ако играем организирано, както последните мачове, ще имаме успех, но да не си мислим, че самите мачове ще са леки, отборите са равностойни, не можем да се отпускаме дори в един мач", заяви Тодор Симов.

Снимки: Startphoto

