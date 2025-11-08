Хулиан Алварес: ПСЖ ме искаше, а се говореше и за Барселона

През лятото на 2024 г. Пари Сен Жермен беше един от многото отбори, които проявиха интерес към привличането на Хулиан Алварес. Парижкият клуб представи много сериозна финансова оферта, но след дълъг размисъл аржентинският нападател в крайна сметка избра Атлетико Мадрид. В интервю за “Франс Футбол” световният шампион потвърди интереса на ПСЖ и спомена името на Барселона.

„В Испания много се говори за мен и Барселона. Когато подписах с Атлетико миналата година, се говореше много и за ПСЖ. Вярно е, че имаше разговори между ръководството на ПСЖ и моя агент. Те показаха интерес да ме привлекат, но не се стигна до сделка. Засега съм съсредоточен върху Атлетико. Ще направим равносметка в края на сезона“, заяви Алварес в отговор на въпрос за слуховете, които го свързват с Париж и Барселона.

Юношата на Ривър Плейт обясни причините, поради които е преминал в Атлетико Мадрид. „Избрах да дойда в Атлетико, защото чувствах, че мога да си спечеля мястото тук и да покажа най-добрата версия на себе си, благодарение на възможностите, които ми предложиха. Манталитетът в Атлетико е ясен. Това е един от малкото клубове, които са се класирали за Шампионската лига всяка година през последните тринадесет години. В Ла Лига се изправя срещу два гиганта, но винаги е там“, каза той.

Нападателят също така анализира връзката си с треньора Диего Симеоне, която определи като „позитивна“: „Споделяме една и съща визия за футбола: страстта, работата, отдадеността, желанието да се борим срещу два огромни клуба, никога да не се предаваме, винаги да вярваме. На терена той ми дава увереност и пълна свобода. Нашата връзка е много позитивна.“

Накрая Хулиан коментира отсъствието си сред 30-те финалисти за „Златната топка“. „Приех го много спокойно. Очевидно е удоволствие да бъдеш сред тридесетте най-добри играчи в света и да присъстваш на такова важно събитие. Това означава, че си вършиш добре работата. Кара ме да се чувствам горд, но не се притеснявам, ако не съм сред тридесетте номинирани. Правя това, което обичам. Не се нуждая от похвали, за да бъда щастлив. Да играя футбол е достатъчно за моето щастие.“