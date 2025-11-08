Стана ясно кога НБА ще стартира Европейската си лига

От НБА планират да стартират собствената си Европейска лига (НБА Европа) през октомври 2027 г.

Това обяви Джордж Айвазоглу, изпълнителен директор на НБА Европа, в Милано. "Лигата на извънземните" е определила 12 европейски града – Лондон, Манчестър, Париж, Лион, Мадрид, Барселона, Рим, Милано, Мюнхен, Берлин, Атина, Истанбул – като домакини, като всеки от тях ще бъде дом на един отбор в европейската лига на НБА.

Тези 12 отбора ще бъдат постоянни участници, а към тях могат да се присъединят още четири отбора от Шампионската лига или от националните първенства въз основа на постигнатите резултати.

