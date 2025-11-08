Популярни
Стана ясно кога НБА ще стартира Европейската си лига

  • 8 ное 2025 | 13:23
  • 277
  • 0
От НБА планират да стартират собствената си Европейска лига (НБА Европа) през октомври 2027 г.

Това обяви Джордж Айвазоглу, изпълнителен директор на НБА Европа, в Милано. "Лигата на извънземните" е определила 12 европейски града – Лондон, Манчестър, Париж, Лион, Мадрид, Барселона, Рим, Милано, Мюнхен, Берлин, Атина, Истанбул – като домакини, като всеки от тях ще бъде дом на един отбор в европейската лига на НБА.

Тези 12 отбора ще бъдат постоянни участници, а към тях могат да се присъединят още четири отбора от Шампионската лига или от националните първенства въз основа на постигнатите резултати.

