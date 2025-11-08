Съпернички на пистата, приятелки в живота

На пистата Кийли Ходжкинсън и Джорджия Хънтър Бел са съпернички. В тренировките те са приятелки, спаринг партньорки и, според техния треньор Тревър Пейнтър, "доста дръзки“. Заедно те превърнаха клуба M11 Track Club в една от най-силните тренировъчни среди в бягането на средни разстояния.

Пейнтър, който ръководи базираната в Манчестър група заедно със съпругата си и световна бронзова медалистка от 2009 г. Джени Медоус, се смее, когато го питат за работата с дуото. "И двете са много различни, но в същото време и си приличат“, казва той. "И двете притежават тази невероятна воля за победа. Често ми се карат по различни причини.“

Тази комбинация от плам и приятелство ги преведе през един бурен сезон, предшестващ Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Ходжкинсън, олимпийската шампионка на 800 метра, се бори с множество контузии. "На моменти беше доста трудно“, споделя Пейнтър в ексклузивно видео за World Athletics. "Има много самоанализ и много сълзи, когато нещата не вървят по твоя начин. Но това е леката атлетика.“

В средата на август, когато Ходжкинсън направи своя дебют за сезона на турнира от Диамантената лига в Силезия, нещата най-накрая започнаха да се нареждат. "Надявах се тя да бъде във форма за 1:54 до Световното първенство“, казва Пейнтър. "Но когато спечели в Силезия (с 1:54.74), си казах: "О, ти вече си във форма за 1:54. Добре, постигнахме го по-рано.“

Тя записа още едно бягане в рамките на 1:54 в Токио, спечелвайки бронзов медал само на 0.01 секунди зад Хънтър Бел, като и двете британки завършиха след изненадващата победителка Лилиан Одира от Кения.

За Ходжкинсън този медал означаваше повече от изкупление. "Ако някой ми беше казал през юни, че ще направя две бягания по 1:54 този сезон и ще спечеля световен бронз, щях да го приема“, казва тя. "В един момент дори не мислех, че ще успея да се завърна този сезон. Това просто показва колко съм силна – и колко силен е екипът около мен.“

Пътят на Хънтър Бел към световните подиуми е всичко друго, но не и стандартен. Бивш мениджър продажби в технологична компания, тя прекарва седем години, съчетавайки работа на пълен работен ден и тренировки, които финансира сама. "Не започна с идеята „Връщам се, за да отида на Олимпиада“, споделя тя. "Започна се с малки стъпки – паркови бягания, местно състезание на писта. След това нещата просто напреднаха. Невинаги трябва да следваш същия път като всички останали.“

Сега тя е олимпийска бронзова медалистка на 1500 метра и световна сребърна медалистка на 800 метра, само с 0.01 секунди пред своята тренировъчна партньорка. "Винаги сме подхождали с нагласата, че най-доброто нещо е да излезеш на състезание и просто да се забавляваш“, казва тя. "Никога не искаш да си най-добрият в групата – трябват ти по-добри хора от теб, които да те дърпат напред.“

Пейнтър е съгласен: "В групата има много моменти, от които можеш да черпиш вдъхновение. Всички се тласкат взаимно към нови върхове.“

Два медала. Две необикновени пътешествия. И едно партньорство, което продължава да пренаписва правилата в бягането на средни разстояния.

Интервю от Марта Горчинска за World Athletics

