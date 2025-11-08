Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

  • 8 ное 2025 | 00:51
  • 198
  • 0
Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева остава единствената българка, която ще спори за призовите места на Световната купа по фехтовка в Алжир. В първия ден на турнира Емма Нейкова, Белослава Иванова и Вероника Василева не се пребориха за място сред най-добрите 64. Илиева влиза във втория ден на надпреварата по право заради високия си рейтинг в световната ранглиста.

В състезанието участваха 165 сабльорки от 33 държави. В предварителните групи Вероника Василева записа пет победи и една загуба. Възпитаничката на фехтовален клуб Свечников влезе в предварителните елиминации под номер 19, като във втория кръг отстъпи пред Самира Шокирова от Узбекистан с 12:15 и зае 66-о място в крайното класиране.

Емма Нейкова преодоля груповата фаза с четири успеха и две поражения. В първия кръг на последвалите елиминации възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстъпи пред Луиза Фернанда Ерера Лара (Узбекистан) с 11:15 и се класира 98-а.

Йоана Илиева с първа титла за сезона
Йоана Илиева с първа титла за сезона

Белослава Иванова излезе от групите с две победи и три загуби. В предварителните елиминации състезателката на фехтовален клуб ЦСКА отстъпи пред Чирика Такахаши от Япония с 12:15 и зае 118-о място в крайното класиране.

Утре, във втория ден от надпреварата, Йоана Илиева ще започне участието си като поставена под номер 1 срещу Александра Стржлаковски от САЩ.

Йоана Илиева подкрепи Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето
Йоана Илиева подкрепи Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето

Калоян Пешев и Тодор Стойчев приключиха участието си в първата Световна купа на сабя мъже за сезона. На турнира в Алжир възпитаниците на фехтовален клуб Свечников мериха сили с 204 сабльори от 32 държави, съобщават от БФ Фехтовка.

Пешев след четири победи в групите влезе в предварителните елиминации с номер 58-60. В първия си двубой той отстъпи пред Мориц Шенкел от Германия със 7:15. Стойчев не излезе от предварителните групи след два успеха и четири поражения.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

  • 7 ное 2025 | 16:45
  • 830
  • 0
Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

  • 7 ное 2025 | 14:35
  • 887
  • 2
Приеха шестима в Залата на славата на германския спорт

Приеха шестима в Залата на славата на германския спорт

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 582
  • 0
Олимпийски шампион по фехтовка провежда лагер у нас

Олимпийски шампион по фехтовка провежда лагер у нас

  • 7 ное 2025 | 11:37
  • 1290
  • 0
"Арена ди Верона" ще приеме церемонията за закриването на Олимпийските игри

"Арена ди Верона" ще приеме церемонията за закриването на Олимпийските игри

  • 7 ное 2025 | 01:13
  • 1335
  • 0
Трагедия: Звезда от НФЛ почина три дни след мач

Трагедия: Звезда от НФЛ почина три дни след мач

  • 6 ное 2025 | 18:43
  • 3534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 36962
  • 109
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 38236
  • 46
Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 23:11
  • 5140
  • 2
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 6565
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 53953
  • 83
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 34682
  • 13