  2 окт 2025
Най-добрата българска фехтовачка, донесла исторически златен медал за България и изкачила се до второто място в световната ранглиста по фехтовка Йоана Илиева подкрепи Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на опасни вещества и се включи в среща с ученици и лекари.  Тя мотивира децата да не се подават на краткотрайни моди и да не подлъгват по лош пример, а да спортуват, да се занимават с изкуство и да бъдат целеустремени.

"Всеки един млад човек е уникален и трябва да отстоява себе си. Не е нужно да пушиш, когато излизаш навън с приятели, за да им се харесаш. Много повече се уважават хора с мнения, хора с принципи. Бъдете такива! Спортът може да изгради характер и полезни навици във всеки. Употребата на опасни вещества, цигари и алкохол не води до нищо добро“, каза още Йоана Илиева на учениците.

Безпокойство, агресия, параноя, загуба на съзнание, дълготрайни тежки увреждания върху физическото и психическото здраве, са част от последствията при употребата на опасни вещества. Това дискутираха ученици от 8 до 12 клас от столичното 140. СУ "Иван Богоров" и доц. Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология във Военномедицинска академия. Срещата на близо 200 ученици с един от водещите токсиколози в страната ни е част от Националната капания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на вейп, райски газ и дизайнесрки дроги, подкрепена от Военномедицинска академия. Доц. Нейкова разказа на ученици реални случаи на млади хора, които са стигнали до лечение заради употребата на опасни вещества.

„Много млади хора постъпват в токсикологичните отделения с тежки интоксикации. Това не са просто безобидни експерименти – всяка доза може да отключи животозастрашаващи състояния. След употребата на различни вещества губите реално преценка за ситуацията, което също води до тежки инциденти, за съжаление понякога дори и до фатален край“, каза доц. Нейкова по време на разговора с децата.

По време на срещата заместник-председателя на ДАЗД Ивайла Касърова и Цветелин Кънев, държавен експерт в Агенцията разказа на учениците за функционирането и полезността на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея. Децата научиха повече и за новото приложение на Държавната агенция за закрила на детето CyberkidZ Patrol.

