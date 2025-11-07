Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

  • 7 ное 2025 | 17:00
  • 243
  • 0
Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

Медалистът от Световни и Европейски първенства Мариян Димитров обяви оттеглянето си от бойното самбо.

33-годишният Димитров загуби по-рано днес в първия кръг в категория до 88 килограма на Световния шампионат в Бишкек (Киргизстан) от защитаващия титлата руснак Абусурян Алиханов, който в последствие отново се окичи със златото.

"Моята приказка в бойното самбо приключи. Радвам се, че изминах този път. Влизах в битки с най-добрите в света, а много от тях печелих. Все пак оставам с 2 световни и 2 европейски медала. Днес за пореден път загубих от Руснака. Влезнах, сбих се, пуснах му кръвчица, но отново той беше по-добрият. Излизам жив и здрав, без травми, което е най-важно", написа българският боец в профила си във Фейсбук.

Димитров постигнa най-големия си успех в бойното самбо през 2015 година, когато става световен вицешампион в категория до 90 килограма в Казабланка (Мароко). От повече от десетилетие той се изявява и в смесените бойни изкуства (ММА), като има 10 победи (7 с нокаут) в 13 мача като професионалист.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Гласувайте за вашия фаворит: Ислам Махачев или Джак Дела Мадалена?

Гласувайте за вашия фаворит: Ислам Махачев или Джак Дела Мадалена?

  • 7 ное 2025 | 15:17
  • 286
  • 0
България ще бъде домакин на Балканското по карате през 2027 година

България ще бъде домакин на Балканското по карате през 2027 година

  • 7 ное 2025 | 14:40
  • 452
  • 0
Шампион на ONE FC е претърпял сериозна автомобилна катастрофа

Шампион на ONE FC е претърпял сериозна автомобилна катастрофа

  • 7 ное 2025 | 13:35
  • 359
  • 0
Александра Тончева е в категория за шампионската битка във Франция

Александра Тончева е в категория за шампионската битка във Франция

  • 7 ное 2025 | 12:26
  • 399
  • 0
Де Ридер след първото поражение в UFC: Все още се задъхвам при изкачване на стълби

Де Ридер след първото поражение в UFC: Все още се задъхвам при изкачване на стълби

  • 7 ное 2025 | 12:16
  • 756
  • 0
„Опитвах се да ви кажа“: Оскар Де Ла Оя твърди, че е бил прав за Дейна Уайт на фона на разследването на ФБР

„Опитвах се да ви кажа“: Оскар Де Ла Оя твърди, че е бил прав за Дейна Уайт на фона на разследването на ФБР

  • 7 ное 2025 | 11:51
  • 1080
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Добруджа

Ботев 0:1 Добруджа

  • 7 ное 2025 | 18:02
  • 6941
  • 9
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17595
  • 29
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 37762
  • 59
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 28084
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 32858
  • 71
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4170
  • 4