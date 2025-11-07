Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

Медалистът от Световни и Европейски първенства Мариян Димитров обяви оттеглянето си от бойното самбо.

33-годишният Димитров загуби по-рано днес в първия кръг в категория до 88 килограма на Световния шампионат в Бишкек (Киргизстан) от защитаващия титлата руснак Абусурян Алиханов, който в последствие отново се окичи със златото.

"Моята приказка в бойното самбо приключи. Радвам се, че изминах този път. Влизах в битки с най-добрите в света, а много от тях печелих. Все пак оставам с 2 световни и 2 европейски медала. Днес за пореден път загубих от Руснака. Влезнах, сбих се, пуснах му кръвчица, но отново той беше по-добрият. Излизам жив и здрав, без травми, което е най-важно", написа българският боец в профила си във Фейсбук.

Димитров постигнa най-големия си успех в бойното самбо през 2015 година, когато става световен вицешампион в категория до 90 килограма в Казабланка (Мароко). От повече от десетилетие той се изявява и в смесените бойни изкуства (ММА), като има 10 победи (7 с нокаут) в 13 мача като професионалист.