Гласувайте за вашия фаворит: Ислам Махачев или Джак Дела Мадалена?

  • 7 ное 2025 | 15:17
  • 230
  • 0

На 16-и ноември (неделя сутрин, българско време) ще се проведе бойната галавечер UFC 322.

Събитието ще бъде оглавено от шампиона в полусредна категория Джак Дела Мадалена и бившия носител на пояса в по-ниската теглова дивизия Ислам Махачев. Дагестанецът качва категорията в търсене на величие и спечелване на втори колан. Към момента 34-годишният биткаджия е в серия от 15 поредни победи.

29-годишният Дела Мадалена, който надделя над Белал Мохамед в последната си изява и си заслужи титлата при 77-килограмовите, е в серия от 18 поредни успеха. Ще успее ли австралиецът да надделее с по-добър бокс и добра граплинг защита или Махачев ще докаже, че е по-комплексен боец и ще задмине по постижения Хабиб Нурмагомедов?

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу. Sportal.bg ще отразява основните битки, които ще започнат в 05:00 часа българско време в неделя сутрин (16.11).

Основна карта на UFC 322
Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев
Валентина Шевченко срещу Жан Уейли
Шон Брейди срещу Майкъл Моралес
Леон Едуардс срещу Карлос Пратес
Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

Предварителни битки на UFC 322
Бо Никъл срещу Родолфо Виейра
Роман Копилов срещу Грегъри Родригес
Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес
Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт
Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал
Анджела Хил срещу Фатиме Клине
Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико

