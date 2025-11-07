Гласувайте за вашия фаворит: Ислам Махачев или Джак Дела Мадалена?

На 16-и ноември (неделя сутрин, българско време) ще се проведе бойната галавечер UFC 322.

Събитието ще бъде оглавено от шампиона в полусредна категория Джак Дела Мадалена и бившия носител на пояса в по-ниската теглова дивизия Ислам Махачев. Дагестанецът качва категорията в търсене на величие и спечелване на втори колан. Към момента 34-годишният биткаджия е в серия от 15 поредни победи.

29-годишният Дела Мадалена, който надделя над Белал Мохамед в последната си изява и си заслужи титлата при 77-килограмовите, е в серия от 18 поредни успеха. Ще успее ли австралиецът да надделее с по-добър бокс и добра граплинг защита или Махачев ще докаже, че е по-комплексен боец и ще задмине по постижения Хабиб Нурмагомедов?

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу. Sportal.bg ще отразява основните битки, които ще започнат в 05:00 часа българско време в неделя сутрин (16.11).

Основна карта на UFC 322

Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев

Валентина Шевченко срещу Жан Уейли

Шон Брейди срещу Майкъл Моралес

Леон Едуардс срещу Карлос Пратес

Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

Предварителни битки на UFC 322

Бо Никъл срещу Родолфо Виейра

Роман Копилов срещу Грегъри Родригес

Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес

Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт

Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал

Анджела Хил срещу Фатиме Клине

Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико