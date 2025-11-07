Американци се завърнаха на леда след седем години пауза

Американската танцова двойка Мая и Алекс Шибутани се завърнаха на леда след седемгодишна пауза на четвъртия за сезона турнир от сериите Гран при по фигурно пързаляне в японския град Осака.

В ритмичния танц те заеха шесто място с оценка 71.74 точки. Американците прекратиха кариерата си след олимпиадата в Пьончан 2018, на която спечелиха бронзови отличия. Те имат още три медала от Световни първенства, отличия от много други турнири, включително пет победи в Гран При. През 2019-а Мая Шибутани беше диагностицирана с рак на бъбреците, но премина успешно курс на лечение.

В Осака играят и бронзовите медалисти от последния шампионат на планетата при танцовите дуети Лейла Фиър и Люис Гибсън от Великобритания, които са лидери в класирането с 81.57 точки.

При мъжете начело след кратката програма е олимпийският вицешампион Юма Кагияма (Япония) с 98.58 точки.