Александра Тончева е в категория за шампионската битка във Франция

Александра Тончева се справи с официалното претегляне преди шампионската битка с Милейди Симплисио на 8-и ноември. Варненката бе точно 51.9 килограма на везната в Монпелие по-рано днес. Именно във френския град утре вечер ще се проведе бойната галавечер на “Dynamite MMA”.

Все още се очаква съперничката на Тончева да се качи на кантара и да покаже дали успешно е редуцирала теглото си до лимитите на категория сламка. Битката между двете дами е планирана за пет рунда.

Бойната гала на френска земя ще започне в 21:30 часа българско време в събота, а битката на Тончева се очаква да започне след полунощ.