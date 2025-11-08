Първата победа на Пиза дойде срещу друг новак

Пиза записа първа победа от началото на сезона в Серия "А". Идриса Туре се разписа с глава в средата на второто полувреме и донесе така жадувания успех на отбора, воден от Алберто Джилардино. По този начин Пиза напусна зоната на изпадащите, като се изкачи до 16-ото място вкласирането.

В предишните 4 кръга тимът от града с наклонената кула неизменно завършваше наравно. Видимото подобрение в представянето на "нерадзурите" продължи и днес, а Кремонезе регистрира второ поредно поражение и остана на 10-ата позиция с 14 точки.

Снимки: Gettyimages