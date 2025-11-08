Милан атакува върха в Серия "А"

Парма и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от 11-тия кръг на италианската Серия "А". Срещата ще се проведе на стадион "Енио Тардини" от 21:45 часа, а главен съдия ще бъде Марко Ди Бело.



Двубоят противопоставя отбор, борещ се за оцеляване в елита, срещу един от претендентите за титлата. При успех днес, "росонерите" ще оглавят таблицата, изпреварвайки Наполи и Интер.

Парма преминава през изключително труден период, като няма победа в последните си пет мача. Отборът записа две равенства и три загуби, като последните две срещи завършиха с поражения - срещу Болоня (1:3) и Рома (1:2). Преди това "дуковете" завършиха наравно с Комо (0:0) и Дженоа (0:0) и отстъпиха на Лече (0:1).



Милан демонстрира стабилна форма с две победи и три равенства в последните си пет мача. "Росонерите" победиха Рома (1:0) и Фиорентина (2:1), а завършиха наравно с Аталанта (1:1), Пиза (2:2) и Ювентус (0:0).

Парма се намира в опасна зона, заемайки 16-о място с едва 7 точки след 10 изиграни мача. Отборът има сериозни проблеми в нападение, отбелязвайки само 5 гола, докато защитата им е допуснала 12. Тази негативна голова разлика е ясен индикатор за трудностите, пред които е изправен тимът на Карлос Куеста.



Милан се намира на третата позиция с 21 точки, демонстрирайки солидна игра както в нападение с 15 отбелязани гола, така и в защита със 7 допуснати. "Росонерите" не познават вкуса на загубата от първия кръг, когато отстъпиха с 1:2 на Кремонезе.

В Парма са сериозно затруднени от множество контузии, като седем ключови играчи няма да могат да вземат участие в мача. Науел Естевес, Гаетано Ористанио, Емануеле Валери, Якоб Ондрейка, Матия Фриган и Понтус Алмквист са извън строя поради травми, докато Кристиян Ордонес ще пропусне срещата заради наказание. Адриан Бернабе, който е звездата на отбора, ще трябва да поеме голяма част от отговорността в средата на терена.



При Милан ситуацията е по-добра, но все пак отборът няма да може да разчита на Адриен Рабио и Сантиаго Хименес, които са контузени. Опитният Лука Модрич ще вземе диригентската палка, докато в нападение Рафаел Леао и Кристофър Нкунку ще търсят голове.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 26 януари 2025 г. на стадион "Джузепе Меаца", като Милан победи Парма с 3:2 в мач от 22-рия кръг на Серия "А". Гостите поведоха с гол на Матео Канчелиери, но "росонерите" успяха да обърнат резултата благодарение на дузпа, реализирана от Кристиан Пулишич, и два късни гола на Тижани Райндерс и Самуел Чуквуезе в 90. Енрико Дел Прато отбеляза второто попадение за Парма.



В предишния двубой между двата тима Парма се наложи с 2:1 на "Енио Тардини".

