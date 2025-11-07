Петър Кюмюрджиев: Длъжни сме да зарадваме феновете

Едноименния тим на Созопол приема в неделя втория отбор на Локомотив (Пловдив). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои втори пореден мач срещу добре подготвен отбор от перспективни млади футболисти. В Бургас показахме, че можем да излезем с чест от такива битки. В добра серия от резултати сме. Амбицирани сме да я продължим. Наясно сме, че ще е изключително трудно. Ще е необходимо да демонстрираме характер, защото съперника е коварен. Длъжни сме да зарадваме хората, които идват да ни подкрепят“, “, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.