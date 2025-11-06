Популярни
Крисия определи Никола Цолов като "изключително специален" за нея

  • 6 ное 2025 | 17:40
  • 1013
  • 1
Крисия определи Никола Цолов като "изключително специален" за нея

Като "изключително специален" певицата Крисия определи човека до себе си - рали пилота Никола Цолов. От известно време в медийното пространство се тиражира новината, че двамата са заедно. Те официално потвърдиха връзката със серия от общи снимки в социалните мрежи.

В интервю за "Преди обед", където Крисия гостува с двете си сестри, певицата призна, че е обвързана и че подобно на любимия си обича високите скорости. На въпроса на водещите Петър и Оля къде са се срещнали, певицата заяви: "Случайни срещи, случайна комуникация, той е много интелигентен човек. Вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него."

Общи кадри на Крисия и Никола се появиха в профилите им в Instagram. Част от тях са от вечерта на Хелоуин, на който рали пилотът беше облечен като Батман, а любимата му като Жената котка. Други пък са от Валенсия, където пилотът живее.

Преди връзката си с Крисия, Никола Цолов имаше връзка с инфуенсърката Валерия Суарес, която дори го придружи у нас и двамата гостуваха на сватба.

Крисия, която стана известна покрай участието си в "Шоуто на Слави" още като дете, не крие, че за нея би било вълнуващо ако представя страната ни на "Евровизия", след като вече се представи на едноименния детски конкурс.

novini.bg

