Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
Емануел Емега, футболист на Страсбург, който от 1 януари 2026 година ще е собственост на Челси, беше отстранен от френския тим, защото не знаел в коя страна е клубът. Френската преса съобщава, че нидерландският национал е санкциониран заради противоречиви изявления, в които признава, че е смятал, че Страсбург се намира в Германия.

„Честно казано, не знаех, че (Страсбург) е там. Мислех, че е в Германия, но се оказа, че е във Франция“, заяви 22-годишният футболист.

Високият 195 см нападател е в Страсбург от 2023-та година, но вече си осигури трансфер на “Стамфорд Бридж”. Той все пак беше оставен в настоящия си тим под наем до края на сезона, след което ще потегли към Острова.

Страсбург реши да отстрани Емануел Емега за предстоящия мач от Лига 1 тази събота срещу Тулуза. Това решение беше взето, след като играчът наскоро наруши ценностите и очакванията, заложени в правилника на клуба. Расинг потвърждава своя ангажимент към основните си принципи на образцово поведение и уважение към отбора. Еманюел остава важен член на състава, който винаги е давал всичко от себе си на терена. Той ще бъде върнат в групата след този мач. Няма да бъдат правени повече коментари“, информираха от клуба от Лига 1.

Емега, който даже е капитан на Страсбург, се извини в официално изявление: „Никога не съм имал намерение да нараня някого. Приемам и разбирам решението на клуба да ме отстрани.“

„Аз съм на 22 години, правил съм грешки и знам, че имам още много да уча и трябва да се поуча от това. Знам, че трябва да се справям по-добре и ще го направя както на терена, така и извън него, за да представям клуба. Това е важно за мен. Исках да стане ясно, че никога не съм имал намерение да обидя някого. Откакто пристигнах тук на 19 години, винаги съм давал всичко от себе си за Страсбург. Гордея се, че играя за клуба и нося капитанската лента. Всички знаят, че в началото не ми беше лесно; беше голямо предизвикателство да успея в Страсбург. Но продължих да работя усилено всеки ден, за да го постигна... Понякога думите ми могат да бъдат изтълкувани погрешно, особено ако не ме познавате“, добави той.

