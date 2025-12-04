Окончателно: осъдиха бивш капитан на Селта за опипване на талисман

Бившият футболист на Селта Уго Майо окончателно беше осъден за сексуално посегателство върху жена, облечена в костюм на талисмана на Еспаньол. Това беше потвърдено, след като той загуби обжалването. 34-годишният играч е осъден да плати глоба в размер на около 7000 евро, както и 1000 евро плюс лихвите директно на дамата.

Става дума за инцидент от 24 април 2019 година - преди началото на мача на Селта с Еспаньол. Във въпросната среща Майо, тогавашен капитан на Селта, е използвал момента на традиционния поздрав между футболистите на двата отбора, за да опипа гърдите на Карме Кома. Тя е работела като талисман на Еспаньол, облечена в костюм на папагал. В съдебното решение се посочва, че Майо е действал „с намерението да задоволи своето либидо и да накърни сексуалната неприкосновеност на жертвата, като е пъхнал ръцете си под костюма и е докоснал гърдите ѝ“.

Hugo Mallo declarado culpable de ‘abuso sexual’ por tocar los pechos de la empleada del RCD Espanyol que trabajaba como mascota del equipo.



📌Condena de 20 meses, más una multa de 6.000€, más una indemnización de 1.000€ a la víctima, por daño moral. pic.twitter.com/enOELyDkzu — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) September 12, 2024

Тези факти бяха изложени още на 10 септември 2024 г. от Салвадор Роиг Техедор в първоначалната присъда. Три месеца по-късно тя беше потвърдена от Осми състав на Провинциалния съд в Барселона, а сега се потвърждава отново във всичките си точки, въпреки обжалванията от страна на защитата на осъдения.

Както се уточнява в решението на съдия Делгадо Сеоане, от този понеделник започва да тече десетдневен срок, в който Майо трябва писмено да уведоми съда как ще изплати наложените наказателни и граждански санкции. Той може също така да поиска отлагане и да посочи максимален срок за плащане.

Според информация на “Ас” Карме Кома ще дари предвидената за нея сума от 1000 евро на Еспаньол, тъй като оттам са поели нейната защита веднага след като са научили за случилото се.

Бившият капитан на Селта в момента е без отбор след напускането на Арис миналото лято.