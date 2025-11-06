Върнаха руснаците и беларусите в конната езда и водната топка

Международната федерация по конен спорт (FEI) взе решение, че руските и беларуски състезатели ще могат да участват в отборни състезания на международни турнири, но под неутрален статут, съобщи пресслужбата на FEI.

Решението беше взето на Генералната асамблея на FEI в Хонконг и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г. Националните отбори ще се състезават без знамена, химни или други национални символи.

Междувременно, Международната федерация по водни спортове – World Aquatics – също обяви, че руските ватерполисти ще бъдат допуснати до международни турнири от януари. Те ще участват под неутрален статут и няма да им бъде позволено да се асоциират по никакъв начин с Русия. Същите правила ще важат и за беларуските ватерполисти. Така World Aquatics стана първата международна федерация, която разрешава участие на руски спортисти в отборни дисциплини под неутрален флаг.

Асамблеята на FEI одобри също така Беларус да бъде домакин на състезания под егидата на FEI от следващата година.

Руските спортисти са отстранени от участия в турнири на FEI от март 2022 г., след като бяха наложени санкции във връзка с инвазията на Русия в Украйна.

През ноември 2023 г. Бюрото на FEI в Мексико реши да преразгледа ограниченията за руските състезатели, коне, официални лица, собственици и екипи. Централата на FEI получи задача да изготви критерии и процедура за индивидуално участие под неутрален статут.

В контекста на Зимните олимпийски игри 2026 в Италия, министърът на спорта на Русия и президент на Руския олимпийски комитет Михаил Дегтярьов заяви, че това ще бъдат последните игри, на които руските спортисти ще се състезават без национални символи.

„Изявлението на Международния олимпийски комитет след заседанието на Изпълнителния комитет през септември беше добър знак. Всъщност Игрите в Милано трябва да бъдат последните, на които нашите спортисти ще участват под неутрален статут“, каза той по време на международния форум „Русия – страна на спорта“.