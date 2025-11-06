Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Осимен: Искаме да се изравним с елита

Осимен: Искаме да се изравним с елита

  • 6 ное 2025 | 16:50
Осимен: Искаме да се изравним с елита

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен коментира победата с 3:0 над Аякс в четвъртия кръг от основната фаза в Шампионската лига.

"Имаме цел. Знаем какво искаме и знаем нивото на игра, необходимо в Шампионската лига. Искаме да се изравним с елита. Няма да е лесно, но ще напредваме стъпка по стъпка. Имаме индивидуални качества, които могат да бъдат от полза за отбора“, заяви 26-годишния нигериец.

Осимен отбеляза и трите гола за отбора си в мача срещу Аякс. Галатасарай е пети в общото класиране на Шампионската лига с девет точки от четири мача.

