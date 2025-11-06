Популярни
Вход / Регистрирай се
Тея Луиз Стернесунд: Имам нагласата да рискувам

  • 6 ное 2025 | 16:36
Тея Луиз Стернесунд: Имам нагласата да рискувам

Съперницата на Микаела Шифрин в гигантския слалом и слалома Тея Луиз Стернесунд използва паузата между кръговете в Световната купа по алпийски ски  в Зьолден и Леви за важни промени.

След два сезона с 16 класирания в топ 10, но само два подиума, както и загубен бронз на световното първенство с една стотна от секундата, тя стартира в Зьолден с решимост „да разшири зоната си на комфорт“ и да приеме грешките като част от успеха.

Петото ѝ място там – след шестото най-бързо време във втория манш – бе точно търсеният резултат.

„Това опрости всичко – сега знам върху какво трябва да работя“, каза Стернесунд. „Не става дума за перфектния завой, а за менталната нагласа да рискуваш. Да, имах моменти, в които ските ми се вдигаха във въздуха, завоите не бяха идеални, но се гордея, че се осмелих да опитам. Това трябва да се случва в състезание, няма друг начин.“

