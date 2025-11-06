Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Полагат нова настилка в залата за лека атлетика в Харманли

Полагат нова настилка в залата за лека атлетика в Харманли

  • 6 ное 2025 | 16:31
  • 300
  • 0

Ремонт на закритата зала за лека атлетика подготвят в Харманли, става ясно от обявена от общината обществена поръчка. Процедурата е за текущ ремонт с доставка и полагане на лекоатлетическа полиуретанова настилка. Дейностите са във връзка с повишаване категорията на спортното съоръжение, което се намира в спортен комплекс „Хеброс“.

Сградата представлява лекоатлетическо хале, което се използва изключително за развитието на спорта лека атлетика, но също така в съоръжението кондиционна подготовка водят представители на други спортове.

Съществува лекоатлетическа писта с размери 70 м на 15,10 м, с настилка от гумени гранили, която е силно компрометирана вследствие на употребата по предназначение години наред и е предпоставка за инциденти. В зоната на стартовете и в зоната на пътеките за дълъг и троен скок има значително износване на настилката.

Съществуващата настилка носи висок риск от контузии, поради следните фактори: износени и протрити участъци, намалена дебелина на големи зони от цялата площ, ниска ударопоглъщаемост, различна дебелина.

Състоянието на настилката затруднява провеждането на учебно-тренировъчния процес на многобройните ползватели на залата. Затова се налага да се извършат поредица от специализирани строително-монтажни дейности от специалисти с богат опит в областта на спортното строителство.

Харманли има силна лекоатлетическа школа, представители на която са шампионите Божидар и Ирен Саръбоюкови с треньор Димитър Карамфилов.

Ремонтът ще допринесе за подобряване на тренировъчния процес, достигане на стандартите на световната атлетика за такъв тип настилки, но също ще удължи живота на пистата, ще подсигури нейната издръжливост и по-дълга експлоатация, посочват от общината.

Максималният срок за изпълнение е 30 календарни дни. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на до 150 000 лева без включен ДДС.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 18 ноември.

Снимка и текст: haskovo.info

