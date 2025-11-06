Популярни
Цените за билетите за UFC 322 достигат 23 788 долара

Събитието UFC 322 в “Медисън Скуеър Гардън” ще предложи 12 битки. Черешката на тортата ще бъде дуелът за титлата в полусредна категория между Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев.

Информация на “Red Corner MMA” разкрива, че най-скъпите билети за места до клетката на UFC 322 струват 23,788 долара. Според калкулациите на медията само една от предните секции с места може да генерира между пет и седем милиона приходи за UFC.

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу. Sportal.bg ще отразява основните битки, които ще започнат в 05:00 часа българско време в неделя сутрин (16.11).

Основна карта на UFC 322
Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев
Валентина Шевченко срещу Жан Уейли
Шон Брейди срещу Майкъл Моралес
Леон Едуардс срещу Карлос Пратес
Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

Предварителни битки на UFC 322
Бо Никъл срещу Родолфо Виейра
Роман Копилов срещу Грегъри Родригес
Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес
Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт
Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал
Анджела Хил срещу Фатиме Клине
Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико

