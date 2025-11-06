Цените за билетите за UFC 322 достигат 23 788 долара

Събитието UFC 322 в “Медисън Скуеър Гардън” ще предложи 12 битки. Черешката на тортата ще бъде дуелът за титлата в полусредна категория между Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев.

Информация на “Red Corner MMA” разкрива, че най-скъпите билети за места до клетката на UFC 322 струват 23,788 долара. Според калкулациите на медията само една от предните секции с места може да генерира между пет и седем милиона приходи за UFC.

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу. Sportal.bg ще отразява основните битки, които ще започнат в 05:00 часа българско време в неделя сутрин (16.11).

Основна карта на UFC 322

Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев

Валентина Шевченко срещу Жан Уейли

Шон Брейди срещу Майкъл Моралес

Леон Едуардс срещу Карлос Пратес

Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

Предварителни битки на UFC 322

Бо Никъл срещу Родолфо Виейра

Роман Копилов срещу Грегъри Родригес

Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес

Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт

Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал

Анджела Хил срещу Фатиме Клине

Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико