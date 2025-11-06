Популярни
Нестеров се класира за четвъртфиналите в Бахрейн

  • 6 ное 2025 | 14:02
  • 95
  • 0
Нестеров се класира за четвъртфиналите в Бахрейн

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров се наложи във втория кръг над Сейдина Андре (Сенегал) с 6:2, 7:5 след 100 минути игра.

22-годишният българин пое контрола върху мача с ранен пробив и не изпусна инициативата до края на първия сет. Втората част беше по-оспорвана, като Нестеров дори навакса брейк пасив при 2:3, а след това реализира спечели пак подаването на съперника в 12-ия гейм, с което и мача.

Следващият съперник на българския национал ще бъде поставеният под номер 1 Джайлс Хъси (Великобритания).

