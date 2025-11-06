Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бивш боец на UFC осъден на 6 месеца затвор за домашно насилие

Бивш боец на UFC осъден на 6 месеца затвор за домашно насилие

  • 6 ное 2025 | 13:35
  • 144
  • 0
Бивш боец на UFC осъден на 6 месеца затвор за домашно насилие

Кейси Кени беше осъден на 180 дни затвор, след като се призна за виновен по по-леко обвинение след ареста си през 2024 г.

Според съдебни документи, получени от MMA Fighting, 34-годишният боец е сключил споразумение с прокуратурата по обвинение в нападение – престъпление от клас шест за домашно насилие. Първоначално срещу него са повдигнати множество обвинения, включително отвличане, нарушаване на обществения ред и няколко обвинения в нападение.

Съгласно условията на споразумението, Кени е осъден на шест месеца в окръжния затвор, като присъдата му е влязла в сила на 30 октомври. Той също така ще бъде под пробация през следващите три години. Кени трябва да завърши програма за лечение на зависимости и програма за извършители на домашно насилие.

Освен това той няма право да доближава жертвата по случая и трябва да плати съдебни глоби и такси след освобождаването си от затвора, което към момента е насрочено за 1 май 2026 г.

Кени е постигнал споразумение и по друго дело за притежание на принадлежности за употреба на наркотици, което го поставя под двугодишна пробация, считано от 30 октомври. Той трябва да положи и 100 часа общественополезен труд, както и да премине програма за лечение на зависимости.

Боецът беше арестуван през август 2024 г. след полицейско разследване, довело до множество обвинения, свързани с инцидент с бившата му приятелка.

В доклада на разследващите се разкриват твърденията срещу Кени след ареста му:

„Между датите 21.07.2024 г. около 23:00 ч. и 22.07.2024 г. около 00:14 ч., докато е бил в жилището на [адресът е редактиран], [заподозреният] Кейси Кени е извършил отвличане, тежко нападение чрез удушаване и побой срещу [жертвата], като многократно я е удрял, шамаросвал, хапал, удрял с глава и душил в продължение на няколко часа, което е довело до охлузвания по устната на [жертвата], синини по ръцете ѝ и рани по врата ѝ.“„Освен това, по време на 13-часовия престой в дома на Кейси Кени, [жертвата] не е могла да избяга, тъй като Кейси редовно я е хващал и задържал по време на опитите ѝ, заплашвайки я с още физическо насилие. Кейси Кени е казал на [жертвата], че ако някой се появи, ще го застреля, а ако се появи майка ѝ, ще я застреля в главата. [Жертвата] заяви, че желае наказателно преследване по този случай.“

Кени не се е бил от 2021 г., когато претърпя загуба от Сонг Ядонг на UFC 265, след което беше освободен от UFC.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бивш шампион на UFC e арестуван за шести път тази година

Бивш шампион на UFC e арестуван за шести път тази година

  • 5 ное 2025 | 17:45
  • 2135
  • 1
Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

  • 5 ное 2025 | 16:04
  • 523
  • 0
Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:33
  • 740
  • 0
Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:21
  • 524
  • 0
Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 574
  • 0
MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

  • 5 ное 2025 | 11:18
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10265
  • 62
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8434
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 16102
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9071
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 7288
  • 10
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 7846
  • 1