Бивш боец на UFC осъден на 6 месеца затвор за домашно насилие

Кейси Кени беше осъден на 180 дни затвор, след като се призна за виновен по по-леко обвинение след ареста си през 2024 г.

Според съдебни документи, получени от MMA Fighting, 34-годишният боец е сключил споразумение с прокуратурата по обвинение в нападение – престъпление от клас шест за домашно насилие. Първоначално срещу него са повдигнати множество обвинения, включително отвличане, нарушаване на обществения ред и няколко обвинения в нападение.

Съгласно условията на споразумението, Кени е осъден на шест месеца в окръжния затвор, като присъдата му е влязла в сила на 30 октомври. Той също така ще бъде под пробация през следващите три години. Кени трябва да завърши програма за лечение на зависимости и програма за извършители на домашно насилие.

Освен това той няма право да доближава жертвата по случая и трябва да плати съдебни глоби и такси след освобождаването си от затвора, което към момента е насрочено за 1 май 2026 г.

Кени е постигнал споразумение и по друго дело за притежание на принадлежности за употреба на наркотици, което го поставя под двугодишна пробация, считано от 30 октомври. Той трябва да положи и 100 часа общественополезен труд, както и да премине програма за лечение на зависимости.

Боецът беше арестуван през август 2024 г. след полицейско разследване, довело до множество обвинения, свързани с инцидент с бившата му приятелка.

В доклада на разследващите се разкриват твърденията срещу Кени след ареста му:

„Между датите 21.07.2024 г. около 23:00 ч. и 22.07.2024 г. около 00:14 ч., докато е бил в жилището на [адресът е редактиран], [заподозреният] Кейси Кени е извършил отвличане, тежко нападение чрез удушаване и побой срещу [жертвата], като многократно я е удрял, шамаросвал, хапал, удрял с глава и душил в продължение на няколко часа, което е довело до охлузвания по устната на [жертвата], синини по ръцете ѝ и рани по врата ѝ.“„Освен това, по време на 13-часовия престой в дома на Кейси Кени, [жертвата] не е могла да избяга, тъй като Кейси редовно я е хващал и задържал по време на опитите ѝ, заплашвайки я с още физическо насилие. Кейси Кени е казал на [жертвата], че ако някой се появи, ще го застреля, а ако се появи майка ѝ, ще я застреля в главата. [Жертвата] заяви, че желае наказателно преследване по този случай.“

Кени не се е бил от 2021 г., когато претърпя загуба от Сонг Ядонг на UFC 265, след което беше освободен от UFC.