14 българчета се класираха за 1/8-финалите на ITF турнира в Пазарджик

14 български тенисисти (шест юноши и осем девойки) се класираха за осминафиналите на сингъл на турнир от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За осминафиналите при юношите се класираха Станислав Косев, Борис Начев, Петър Иванчев, Мартин Бонев, Кристиян Стефанов и Борис Борисов.

За осминафиналите при девойките се класираха Андрея Глушкова, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Анастасия Бързакова, Мелани Стоичкова, Рая Маркова и Калина Симеонова.

Резултати на българските тенисисти от днес:

Юноши, 1-кръг:

Владимир Цонков – Георги Красутин (Русия) 6:7(4), 6:3, 5:3 и отказване на Красутин

Юноши, 1/16-финали

№2 Станислав Косев – Никола Божилов 7:5, 3:6, 10-5

№7 Борис Начев – Владимир Цонков 6:2, 1:6, 10-5

№8 Петър Иванчев – Илия Трайкович (Сърбия) 3:6, 6:4, 12-10

№12 Мартин Бонев – Стефан Чиндрис (Румъния) 6:2, 6:3

Кристиян Стефанов – №13 Рареш Йонеску (Румъния) 1:6, 6:4, 10-6

Борис Борисов – №9 Рареш Сарацин (Румъния) 6:2, 6:0

№11 Васил Русанов – Юрай Ковачик (Словакия) 3:6, 3:6

№15 Георги Георгиев – Пол Гимбасан (Румъния) 6:7(5), 4:6

№16 Илко Малинов – Максимус Кавабата (Канада) 3:6, 0:6

Якоб Ясин – №14 Тудор Преда (Румъния) 6:3, 4:6, 5-10

Калоян Джодев – №10 Алберт Иван (Румъния) 1:6, 2:6

Давид Илиев – №4 Дмитро Малиев (Украйна) 7:5, 1:6, 1-10

Девойки, 1-кръг:

Изабела Жечева – Кейли Фицпатрик (Малта) 6:0, 6:4

Мелани Стоичкова – Йелена Илич (Сърбия) 6:1, 6:3

Рая Стайкова – Радостина Шопова (Великобритания) 6:1, 4:6, 3:6

Девойки, 1/16-финали:

№2 Андрея Глушкова – Лара Паунович (Сърбия) 6:0, 6:0

№3 Кристина Кънева – Калина Александров (Австралия) 6:4, 6:3

№4 Моника Господинова – Изабела Жечева 6:2, 6:0

№10 Сирма Манчева – Радостина Шопова (Великобритания) 6:6 и отказване на Шопова

№13 Анастасия Бързакова – Радост Тихомирова 6:2, 6:1

Мелани Стоичкова – №16 Каролина Костова 6:2, 6:2

Рая Маркова – №9 Дария Мариоара (Румъния) 6:0, 6:2

Калина Симеонова – Ева Черсел (Румъния) 6:2, 2:6, 11-9

№12 Михаела Бобева – Емили Крейвън (Великобритания) 4:6, 4:6

Теодора Найденова – №15 София Тикус (Украйна) 7:5, 1:6, 9-11

Илина Илиева – №6 Изабела Релтън (Великобритания) 1:6, 1:6

Адела Радкова – №14 Мария Байдечи (Румъния) 1:6, 0:6

Мария-Магдалена Янакиева – №5 Мина Баканин (Сърбия) 3:6, 5:7

Мария Чалъкова – №1 Сара Митевска (Република Северна Македония) 1:6, 0:6